Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Leergut gestohlen - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 07:45 Uhr kam es in der Rütenbrocker Straße bei einem Getränkehändler zu einem Einbruchdiebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Leergutcontainer. Aus diesem entwendeten sie 16 leere Getränkekisten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell