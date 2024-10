Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Frau wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Falsche Polizeibeamte haben mit ihrer perfiden Masche am Dienstagnachmittag eine Frau im Wohngebiet "Hohe Tannen" um einen größeren Bargeldbetrag gebracht. Die Täter spielten ihrem Opfer am Telefon vor, dass ihre Nachbarin bei einem Autounfall eine schwangere Frau totgefahren habe und sich nun in Haft befinden würde. Bei ihrer Gesprächsführung verwendeten die offenbar bestens informierten Täter gezielt persönliche Informationen, die die Frau schließlich zur Herausgabe der geforderten Kaution an einen Abholer bewegten. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nun die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Abholer wird als etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 170cm groß und mit einer stämmigen Statur sowie einem ausländischen Aussehen beschrieben.

Sigmaringen

Überholmanöver führt zu Unfall mit hohem Sachschaden - Unbekannter flüchtet

Ein Überholmanöver eines bislang Unbekannten hat am Dienstagmorgen auf der Hohenzollernstraße zur einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Ein 59 Jahre alter Opelfahrer musste gegen 6.30 Uhr eine Vollbremsung einleiten, um eine Frontalkollision mit einem Entgegenkommenden zu verhindern, der seinerseits einen Lkw knapp überholt hatte. Überrascht von dem plötzlichen Abbremsen des Vorrausfahrenden, fuhr dem Opel in der Folge ein 26-jähriger Audi-Fahrer hinten auf. Der unbekannte Überholende setzte seine Fahrt derweil trotz des Unfalls fort und flüchtete. Bei dem wuchtigen Auffahrunfall zwischen dem Audi und dem Opel entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 28.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zusammenhang mit dem Unfall hat das Polizeirevier Sigmaringen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Unfallbeteiligten eingeleitet. Hinweise zu dem Überholenden, der mit einem dunklen Audi unterwegs war, nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Übermüdet von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Allem Anschein nach übermüdet war ein 18 Jahre alter Autofahrer, der am späten Dienstagabend auf der L 523 zwischen Harthausen und Inneringen nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen seitlich gegen einen Baum geprallt ist. Der junge Mann konnte seinen Seat noch zurück auf die Straße steuern und kam dort nach einigen Metern zu Stillstand. Bei dem Unfall zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Gegen den Seat-Fahrer wurde aufgrund seiner offensichtlichen Übermüdung, die nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfall führte, ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Seat entstand schätzungsweise ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

