Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240831-2: Unbekannter nach Verkehrsunfall verstorben

Bedburg (ots)

Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen dauern an

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Freitagabend (30. August) ist ein noch nicht identifizierter Mann bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Kaster so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Rettungskräfte und ein Notarzt hatten zuvor noch um das Leben des Unbekannten gekämpft. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand war gegen 22.10 Uhr ein mit zwei Männern besetzter Motorroller auf der Neusser Straße in Richtung Kaster unterwegs. Während der Fahrt soll die unsichere Fahrweise des mutmaßlichen Fahrers (54) nach Zeugenangaben bereits aufgefallen sein. In Höhe der Albert-Schweizer-Straße kam es dann aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zum Zusammenstoß des Motorrollers und dem Ford einer entgegenkommenden Autofahrerin (39). Durch die Folgen des Zusammenstoßes zog sich der noch unbekannte Unfallbeteiligte die schwersten Verletzungen zu, denen er wenig später erlag.

Wegen des Verdachts des Alkohol- oder Drogenkonsums entnahm ein Arzt dem mutmaßlichen Rollerfahrer (54) Blutproben. Er hatte bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten und befindet sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Polizisten stellten auch eine Blutprobe des Verstorbenen, der nach derzeitigem Ermittlungsstand als Sozius auf dem Roller saß, sicher.

Zur Beweissicherung stellten Polizisten ebenfalls den Motorroller und die Mobiltelefone der Unfallbeteiligten sicher. Bei der Spurensicherung am Unfallort unterstützten Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Düsseldorf.

Die zuständigen Polizisten des Verkehrskommissariats haben bereits die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

