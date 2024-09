Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240831-1: Polizei Rhein-Erft-Kreis verstärkt Präsenzmaßnahmen in der Brühler Innenstadt

Brühl (ots)

Starke Polizeipräsenz nach Zeugenhinweis

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Samstagvormittag (31. August) die für den heutigen Tag geplanten Präsenzmaßnahmen deutlich verstärkt. In der Brühler Innenstadt findet heute unter dem Motto "Tag der Brühler Vielfalt" eine Veranstaltung statt, bei der die Polizei vorsorglich unter Einbeziehung der Bereitschaftspolizei deutlich präsent sein wird.

Gegen 7 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich des Heider Bergsee einen etwa 20 bis 25 Jahren alten Mann beobachtet, der ein Messer in der Hand hielt und Drohungen aussprach. Die verdächtige Person soll schwarze Haare haben und sei mit nacktem Oberkörper unterwegs gewesen. Die Fahndung nach diesem Mann läuft. Aktuell vernehmen Kriminalbeamte den Zeugen.

Auch wenn nach aktueller Bewertung keine konkrete Verbindung zu dem Stadtfest in der Brühler Innenstadt und der verdächtigen Beobachtung des Zeugen erkennbar ist, hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Präsenzmaßnahmen deutlich erhöht.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet alle Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf den beschriebenen Mann, der nach Zeugenaussage Afghanischer Herkunft sein könnte. Hinweise nehmen die zuständigen Beamten in diesem Fall unter über den Polizeinotruf "110" oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell