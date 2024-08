POL-WES: Kreis Wesel - Polizei in Wesel warnt vor weiterer Betrugsmasche "Quishing" und gibt Tipps

Alpen (ots) - Am Sonntag, 25.08.2024, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle an der Rathausstraße in Alpen. Drei unbekannte Täter lösten gegen 04.25 Uhr den Alarm der Tankstelle aus, als sie versuchten, die Eingangstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Die Täter flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: - Alle ...

