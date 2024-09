Polizei Hamburg

POL-HH: 240903-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.09.2024, 22:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Eckhoffplatz

Nachdem es gestern Abend durch einen noch Unbekannten zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau (24) gekommen ist, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des für Sexualdelikte zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 42) befand sich die 24-Jährige auf dem Eckhoffplatz und ging in Richtung der nahegelegenen Minigolf-Anlage. Als die Frau bemerkte, dass sie von einem ihr unbekannten Mann augenscheinlich verfolgt wurde, sprach sie diesen auf das Verhalten an, woraufhin er sie in mutmaßlich sexueller Absicht attackierte. Nachdem die Frau sich gewehrt hatte, flüchtete der Täter in Richtung Lüttkamp.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- circa 170 cm groß

- circa 20 Jahre alt

- "nordafrikanisches" Erscheinungsbild

- lockige Haare, mit Sidecut

- Dreitagebart

- trug eine schwarze runde Brille

- bekleidet mit einem grauen Pullover und einer dunklen Hose

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell