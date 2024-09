Polizei Hamburg

POL-HH: 240902-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 22-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.08.2024, 19:00 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee

Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 22-Jährigen aus dem Stadtteil Langenhorn. Näheres ist der Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5854378, zu entnehmen.

Der Gesuchte wurde heute Mittag in einer Bankfiliale am Jungfernstieg (Neustadt) wiedererkannt. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Mann im weiteren Verlauf identifizieren und transportiert ihn nun zurück in die Langenhorner Klinik.

Hinweise, dass Straftaten ursächlich für sein Verschwinden waren, liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

