Polizei Hamburg

POL-HH: 240902-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Mann in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.09.2024, 05:25 Uhr; Unfallort: Hamburg-St. Georg, Steintorplatz/ Adenauerallee

Heute Morgen kam es in St. Georg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger durch die Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Fußgänger an einer Fußgängerfurt im Bereich des Steintorplatzes die Fahrbahn der Adenauerallee. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem in diesem Moment in Richtung Kirchenallee fahrenden Auto einer 24-jährigen Fahrerin.

Der Fußgänger, bei dem es sich um einen etwa 30 bis 40-jährigen Mann handelt, erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach seiner Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Verkehrsunfallteam (VU-Team) übernahm am Morgen die Unfallaufnahme. Im Zuge dessen berichteten mehrere Zeuginnen und Zeugen unabhängig voneinander, dass der Fußgänger, dessen weitere Identifizierung derzeit noch aussteht, die Fahrbahn bei rotzeigender Fußgängerampel betreten hatte.

Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22).

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell