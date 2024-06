Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Rostock - Zwei Tatverdächtige nach schwerem Raub der JVA zugeführt

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock kann nach umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen zur Aufklärung eines schweren Raubes vom vergangenen Donnerstagabend eine Erfolgsmeldung bekannt geben. Zwei 20-jährige Rostocker befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

In den Abendstunden des 06.06.2024 sollen die zwei polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen, den 17-jährigen Geschädigten zunächst unter einem Vorwand aus seiner Wohnung gelockt haben. Als der junge Mann auf die beiden Tatverdächtigen traf, sollen diese ihn unvermittelt angegriffen haben, dabei sollen die Männer mit Schlägen und Tritten auf ihr Opfer eingewirkt haben. Anschließend sollen sie den Geschädigten in die eigene Wohnung zurückgebracht haben, wo sie Geld von ihrem gegenüber forderten und erneut körperlich übergriffig geworden sein sollen. Die 20-jährigen Tatverdächtigen sollen die Wohnung im Anschluss mit mehreren hundert Euro verlassen haben.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen die beiden Beschuldigten deutschen Männer aus Rostock. Durch das Amtsgericht Rostock wurde Haftbefehl erlassen, welcher durch Beamte der Polizeiinspektion Rostock am gestrigen Tag, 11.06.2024, umgesetzt wurde.

Einer der Tatverdächtigen trug bei seiner Festnahme eine Machete mit einer Klingenlänge von 45 cm und Betäubungsmittel bei sich. Entsprechende Strafanzeigen wurden durch die eingesetzten Beamten gefertigt.

Der zweite Tatverdächtige, welcher in Toitenwinkel wohnhaft ist, versuchte sich der Festnahme zunächst zu entziehen und floh auf den Balkon einer Nachbarwohnung. Die Beamten konnten mit Unterstützung der Feuerwehr Rostock in die Wohnung gelangen und den Tatverdächtigen Mann widerstandslos festnehmen.

Die 20-Jährigen wurden noch am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

