Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall beim Überholen

Leichte Verletzungen hat sich ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Eckenerstraße zugezogen. Eine 32 Jahre alte BMW-Lenkerin war stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einfahren. Der Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar nicht, versuchte den Pkw zu überholen und stieß in die Fahrertüre. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Mann außer Rand und Band

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Dienstag gegen 21 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst waren die Beamten verständigt worden, weil der 38-Jährige im Bereich des Skater-Platzes in der Länderöschstraße herumschrie. Dort angekommen, fanden sie den augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stehenden Mann im Regen liegend vor. Ein Rettungsdienst brachte den verbal aggressiven Mann aufgrund seiner offensichtlichen Intoxikation und Unterkühlung in eine Klinik, wo er stationär behandelt wurde. Als er gegen 3.15 Uhr dann in der Notaufnahme randalierte und die Sicherheitskräfte bedrohte und beleidigte, wurde die Polizei erneut hinzugerufen. Auch die Beamten betitelte er mit herabwürdigenden und drohenden Aussagen, weshalb er in Gewahrsam genommen und schließlich in eine Fachklinik gebracht wurde. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Meckenbeuren

Ladendieb flüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 11 Uhr Waren aus einem Lebensmittelgeschäft am Oskar-von-Miller-Platz gestohlen und bei seiner Flucht eine Zeugin davongestoßen, die ihn aufhalten wollte. Der Mann war bei dem Diebstahl beobachtet und von einem Mitarbeiter angesprochen worden. Als ihm mitgeteilt wurde, dass die Polizei hinzugerufen werde, wollte er rasch das Weite suchen, stieß eine Angestellte kräftig zur Seite und flüchtete mit der Beute im Wert weniger Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Erste Hinweise zur Identität des Mannes dürfte das Mobiltelefon liefern, das der Täter bei seiner Flucht verlor.

Tettnang

Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen haben zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen am Fahrradabstellplatz und im Bereich der Schulmensa des Montfort-Gymnasiums mehrere Lampen beschädigt. Der bei der mutwilligen Tat angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Markdorf

Einbrecher am Werk

Mehrere Schränke haben Unbekannte bei einem Einbruch in einer Wohnung in der Döllenstraße durchsucht. Die Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, indem sie wohl ein gekipptes Fenster aufhebelten und begaben sich auf die Suche nach Beute. Bislang ist noch unklar, ob die Unbekannten bei ihrer Tat Wertgegenstände auffinden konnten. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Ein etwas kurioser Diebstahlsversuch war am Vorabend, Dienstagabend, in der Spiegelbergstraße vereitelt worden. Einem Zeugen kam es merkwürdig vor, als ein Unbekannter eine Tischtennisplatte aus der Garage eines Nachbarn herausschob. Als er den Mann ansprach, flüchtete er. Ob die beiden Taten zusammenhängen ist derzeit noch unklar. Der Tischtennis-Platten-Dieb wird als etwa 170-175cm groß, 17 Jahre alt und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke getragen und einen schwarzen Rucksack dabeigehabt haben. Auch im Zusammenhang mit diesem Diebstahlsversuch nimmt das Polizeirevier Hinweise auf den Unbekannten entgegen.

Überlingen

Alkoholisierter Radfahrer setzt sich zur Wehr

Zur Wehr gesetzt hat sich am Dienstagabend ein alkoholisierter Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Lippertsreuter Straße. Eine Polizeistreife stoppte den Radler, da dieser in Schlangenlinien und mit unzureichender Beleuchtung unterwegs war. Nach einem Alkoholtest, der rund 1,8 Promille ergab, sah es der 60-Jährige offensichtlich nicht ein, die weiteren polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen zu lassen. Als ihm eröffnet wurde, dass eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt und er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten muss, sperrte und wehrte er sich. Nachdem ihm Handschließen angelegt und die Blutentnahme durchgeführt worden war, wurde er wieder auf die Straße entlassen. Der Radler sieht sich nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte konfrontiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell