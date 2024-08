Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw Brand - Bruchhausen-Vilsen, Polizeibeamten beim Brokser Markt geschlagen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw Brand

In der Nacht zum Montag geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw Mercedes in Brand. Gegen 01.15 Uhr alarmierte der Brandentdecker und Halter der Pkw die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Fahrzeug entstand trotzdem erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

In der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr wurden Polizeibeamte in einem Festzelt des Brokser Marktes auf einen Streit und später Schlägerei mehrerer Personen aufmerksam. Die Polizisten trennten kurzerhand die beiden Streitparteien. Ein unbeteiligter 53-jähriger Mann schlug plötzlich unvermittelt und ohne Grund einen Polizeibeamten. Der Polizist wurde durch den Schlag leicht verletzt. Den Angreifer hat die Polizei überwältigt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

