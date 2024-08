Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.08.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Kradfahrer

VU-Zeit: Samstag, 24.08.2024, 13:53 Uhr

VU-Ort: 49453 Barver, Sulinger Straße (B 214)

Am Samstag gegen 13:53 Uhr befuhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus Lingen mit ihrem Pkw die B 214 in Richtung Diepholz und beabsichtigte nach links in die Neustädter Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen, vorfahrtberechtigten Lohner, der mit seinem Krad in Richtung Sulingen unterwegs war. Der Kradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit.

