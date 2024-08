Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Nach Verletzung eines 17-Jährigen

Tatverdächtiger stellt sich der Polizei ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 04.00 Uhr, also gegen Ende des ersten Markttages des Brokser Marktes, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bruchhausen-Vilsen ein 17-Jährigen von einem unbekannten Mann schwer verletzt (wir berichteten).

Nachdem am Samstag ein Presseaufruf erfolgt war, meldete sich ein 39-jähriger Mann am Samstagnachmittag als der gesuchte Tatverdächtige bei der Polizei in Syke. Der Mann aus dem Landkreis Nienburg schilderte den Sachverhalt etwas anders. Nach seinen Angaben wurde er zuerst angegriffen und auch verletzt. Erst danach habe er zugeschlagen.

Die Hintergründe der Tat und was genau passiert ist, muss die Polizei nun durch weitere Vernehmungen versuchen zu klären. Nach der ersten Vernehmung und weiterer polizeilicher Maßnahmen, wurde der 39-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei sucht trotzdem weiter nach der jungen Frau, der der 17-Jährige zu Hilfe kam. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell