Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Grillhütte beschädigt - Sulingen, Polizei sucht Pkw-Fahrer - Stuhr, Beim Diebstahl gestört ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Grillhütte beschädigt

Im Zeitraum vom Freitag, 16.08.24, bis zum Montag, 19.08.24, haben Unbekannte eine Grillhütte an den Walsener Teichen in Barnstorf beschädigt. Der oder die Täter zerstörten einen Teil des Daches. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Sulingen - Nicht mehr fahrbereit

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Stellwerk wurden am Donnerstagnachmittag gegen 17.05 Uhr zwei Pkw derart beschädigt, daß beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer, 83 und 18 Jahre alt, blieben unverletzt. Der 83-jährige Pkw-Fahrer wollte von einem Grundstück auf die Straße Am Stellwerk einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 18-jährigen Fahrers, der die Straße in Richtung Nienburger Straße befuhr. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 17000 Euro.

Sulingen - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Die Polizei Sulingen sucht einen noch unbekannten Pkw-Fahrer. Am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr kollidierten in der Lange Straße ein Pkw und eine E-Scooter Fahrerin. Beide trafen sich an der Ausfahrt eines Parkplatzes. Nach der Kollision verständigten sich beide und fuhren dann weiter. Die 16-jährige E-Scooter Fahrerin begab sich nach dem Unfall zur Polizei. Die Polizei bittet den unbekannten Pkw-Fahrer sowie Zeugen sich unter Tel. 04251 / 9490 zu melden.

Stuhr - Beim Diebstahl gestört

Zwei unbekannte Täter wurden in der Nacht zum Freitag gegen 02.05 Uhr dabei gestört, als sie von einem in der Samlandstraße geparkten Mercedes die Räder abmontieren wollten. Sie waren dabei die Radmuttern zu lösen, als sie gestört wurden und flüchteten. Die mitgebrachten Pflastersteine, um den Pkw darauf zu stellen, ließen sie zurück. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Schaustellerwagen beschädigt und geflüchtet

In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr, wurde auf dem Marktgelände des Brokser Marktes ein Schaustellerwagen beschädigt. Der Verursacher, vermutlich ein Lkw-Fahrer, entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Schaustellerwagen entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell