POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizei gibt Hinweise zum Brokser Markt Besuch ---

Diepholz (ots)

In Bruchhausen-Vilsen findet vom 23. bis 27.08.204 der diesjährige Brokser Markt statt. Erfahrungsgemäß ist an allen Markttagen mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen. Eine Vielzahl der Besucher wird mit dem Pkw anreisen, andere mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Rund um den Marktplatz sind, wie auch in den vergangenen Jahren, ausreichend Parkplätze vorhanden. Hinweisschilder zeigen den richtigen Weg. Die öffentlichen Verkehrsmittel, Bahn und Bus, haben extra Fahrpläne für die Markttage. Diese können im Internet eingesehen werden.

Um keine böse Überraschung zu erleben, hat die Polizei ein paar Hinweise für alle Marktbesucher. Wertsachen, Handy und Portemonnaie, sollten bei einem Marktbesuch möglichst dicht am Körper getragen werden. Insbesondere im Gedränge ist das Handy oder das Portemonnaie in der Gesäßtasche nicht sicher aufgehoben. Für einen Dieb ist es ein Leichtes, das Handy aus der Hosentasche zu entwenden. Beim Verlassen des Pkw auf einem Parkplatz sollten keine Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. Wer mit einem Fahrrad anreist, sollte dies abschließen und an einem festen Gegenstand anschließen. So gesichert, wird ein Diebstahl erschwert.

Die Polizei ist während des Marktes mit Fußstreifen und auch in Zivil auf dem Marktgelände unterwegs und ansprechbar. Im Notfall sind das DRK und die Polizei über 112 und 110 erreichbar.

