POL-PDTR: "Hexenstreich"? - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Baumholder (ots) - Unbekannte Täter brachen in ein Mehrparteienhaus "In der Bitz" in Baumholder ein. Die Haupteingangstür wurde hierbei eingetreten, danach wurden die einzelnen Wohnungen unberechtigt betreten. Die Wohnungen sind aktuell unbewohnt da sie renoviert werden. Der / die Täter drehten die Wasserleitung auf, dadurch entstand ein sehr hoher Sachschaden, da das Wasser in die renovierten Wohnungen lief. Was ...

mehr