Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Mehrparteienhaus

Baumholder (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Mehrparteienhaus "In der Bitz" in Baumholder ein. Die Haupteingangstür wurde hierbei eingetreten, danach wurden die einzelnen Wohnungen unberechtigt betreten. Die Wohnungen sind aktuell unbewohnt da sie renoviert werden. Der / die Täter drehten die Wasserleitung auf, dadurch entstand ein sehr hoher Sachschaden, da das Wasser in die renovierten Wohnungen lief. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Die Tat wurde am 29.04.24 gegen 15 Uhr entdeckt und einen Tag später erst angezeigt, Vermutlich ereignete sich die Tat zwischen dem 27.04.-29.04.24. Die Polizei bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell