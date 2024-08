Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Polizei sucht beschädigten Pkw ---

Die Polizei Bassum sucht nach einem beschädigten noch unbekannten Pkw. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr ist ein 44-jähriger Fahrer beim Ausparken auf dem LiDL Parkplatz in der Bremer Straße mit seinem Mercedes gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der 44-Jährige war nach kurzer Überprüfung weitergefahren. Am gestrigen Dienstag bemerkte er dann einen Schaden an seinem Pkw und suchte die Polizei auf. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht den beschädigten Pkw. Wer am Montagabend sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hatte und nun einen Schaden am Pkw hat, wird gebeten die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

