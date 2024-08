Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, 16-Jähriger flüchtete vor der Polizei - Syke, Herrenlose Kanister lösten Feuerwehreinsatz aus ---

Diepholz (ots)

Stemshorn - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 52-Jährige befuhr mit seinem Krad die Osnabrücker Straße (B 51) in Richtung Bohmte. Im Bereich der Einmündung Zur Schulheide überholte er mehrere vor ihm in gleicher Richtung fahrende Pkw. Er bemerkte zu spät, dass eine 39-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nach links in die Straße Zur Schulheide abbiegen wollte. Das Krad kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Der 52-jährige Krad-Fahrer wurde schwer verletzt und nachdem er vom Rettungsdienst versorgt worden war mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Schaden von ca. 4500 Euro.

Sulingen - Fahrer leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Barenburger Straße / B 214 ein 27-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 27-Jährige wollte mit seinem Pkw von der Barenburger Straße nach rechts auf die B 214 einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 21-jährigen Fahrers, der die B 214 Richtung Diepholz befuhr. Der 27-jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 14000 Euro.

Sulingen - Vor der Polizei geflüchtet

Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr im Stadtgebiet mit seinem Kleinkraftrad vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizei wurde auf das Krad aufmerksam, da keine Kennzeichen angebracht waren. Der 16-Jährige missachtete Anhaltezeichen und reagierte auch nicht auf Blaulicht und Martinshorn. Bis die Polizei ihn schließlich stoppen konnte, kam es zu mehreren Behinderungen und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt war für den 16-Jährigen zu Ende. Seinen Führerschein hat die Polizei beschlagnahmt.

Ehrenburg - Alarmanlage verschreckt Einbrecher

In der Nacht zum Montag etwa gegen 01.10 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Brelloh eingebrochen. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch ein Fenster auf dem Balkon in das Haus ein. Nachdem sie im Obergeschoss mehrere Räume durchsucht hatten und ins Erdgeschoss gingen, lösten sie einen Alarm aus. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Syke - Herrenlose Kanister lösten Feuerwehreinsatz aus

Am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr wurden der Polizei Syke mehrere Kanister auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße (B 6) in Clues gemeldet. Insgesamt 7 Kanister, davon drei teilweise gefüllte und vier leere Kanister, waren offensichtlich von Unbekannten auf dem Parkplatz entsorgt worden. Aufschriften auf den Kanistern ließen vermuten, dass der Inhalt aus Chemikalien besteht. Die Feuerwehr verpackte die vollen und auch leeren Kanister, so dass keine Stoffe mehr austreten konnten. Später wurde eine Fachfirma mit der Abholung und Entsorgung der Kanister beauftragt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zu der Herkunft der Kanister aufgenommen.

