Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.08.2024

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 16.08.24, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Wagenfelder Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Hier befuhr der E-Scooter, besetzt mit zwei Jugendlichen (15 u. 16 Jahre) die Marktstraße und beabsichtigte auf die Düversbrucher Straße rüberzufahren. Beim Queren der Wagenfelder Straße wurde jedoch die Vorfahrt eines 39-jährigen Diepholzers missachtet, sodass es zum Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw kam. Die beiden Jugendlichen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitagmorgen kam es in Weyhe, Erichshof, zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 41-jähriger Mann aus Weyhe mit seinem Pkw die Bremer Straße (B6) aus Erichshof kommend in Fahrtrichtung B51. Im Einmündungsbereich der Syker Straße beabsichtigte eine 59-jährige Frau aus Stuhr mit ihrem Pkw nach links auf die Bremer Straße (B6) in Fahrtrichtung Erichshof einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 41-Jährigen aus Weyhe, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfallhergang wurden beide unfallbeteiligten Personen leicht verletzt.

