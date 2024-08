Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Lemförde und Syke, Einbrüche - Lemförde, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Weyhe, Pkw fährt gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

An der Kreuzung Osnabrücker Straße / Bödekersweg wurden am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall drei Personen verletzt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus dem Bödekersweg kommend, die Osnabrücker Straße (B 51) überqueren. Sie übersah dabei den Pkw eines 57-jährigen Fahrers, der die Osnabrücker Straße befuhr. Beide Pkw kollidierten, dabei wurden beide Fahrer und eine 75-jährige Beifahrerin im Pkw der 70-Jährigen leicht verletzt. Sie alle versorgte der Rettungsdienst. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Sulingen und Lemförde - Einbrüche

Im Tagesverlauf des gestrigen Dienstags sind Unbekannte in Lemförde in ein Wohnhaus und in Sulingen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In Lemförde, Obere Bergstraße, wurde zwischen 07.50 Uhr und 13.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und Bargeld aus dem Haus entwendet. In Sulingen, Südstraße, wurde zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr aus einer Wohnung im 2.OG u.a. Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, oder die Polizei Lemförde, Tel 05443 / 203440, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht mit hohem Schaden

Ein Pkw VW ID.3 ist am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr in der Straße Moorfeld von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Verursacher beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, den in Höhe der Haus Nr. 6 geparkten VW und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem VW entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Syke-Okel - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag zwischen 00.00 Uhr und 02.00 Uhr in ein Wohnhaus im Seufzerweg eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, um ins Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Pkw gegen Baum

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Dreyer Straße verunfallt und gegen einen Baum gefahren. Die 49-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Dreyer Straße in Richtung Riede, als sie aus ungeklärter Ursache über einen Fahrbahn-Begrenzungs-Stein fuhr und die Kontrolle verlor. Ihr Pkw geriet von der Straße und fuhr gegen einen Baum. Die 49-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Tochter wurden leicht verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw und einem weiteren Pkw durch umherfliegende Teile entstand ein Schaden von zusammen ca. 20000 Euro.

