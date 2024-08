Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Siedenburg, Einbruch in Lagerhalle ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Pkw Brand / Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Donnerstagabend der letzten Woche geriet gegen 22.35 Uhr in Erichshof, An den Runken, ein Pkw in Brand (wir berichteten). Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf den Carport. Ermittlungen der Polizei ergaben jetzt, das Feuer wurde vorsätzlich gelegt. Neben dem in Brand geratenen Daimler Benz hatten Unbekannte bei zwei weiteren Pkw versucht, sie in Brand zu setzen. Bei einem VW-Golf ebenfalls in der Straße An den Runken und einem Nissan in der Bremer Straße war versucht worden mit einem Stück Stoff (Kissenbezüge?) den Pkw in Brand zu setzen. In einem Fall ging das Feuer aus, bevor der Pkw brannte. Im zweiten Fall konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Brandstiftung. Wer die auf den Fotos abgebildeten Stoffreste wiedererkennt, wird gebeten die Polizei unter Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Syke - Diebstahl eines Pedelec

Einem Dieb reichten am Montagmittag 15 Minuten, um in Syke, Zum Hachpark, ein Pedelec zu entwenden. Eine Frau hatte das Pedelec gegen 14.00 Uhr verschlossen im Fahrradstand des ALDI Marktes abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie gegen 14.15 Uhr zurückkehrte war das ca. 3000 Euro teure Pedelec weg. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Siedenburg - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind im Laufe des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag in eine Lagerhalle im Bremer Weg eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Stahltür und entwendeten aus der Halle diverse Akku Werkzeuge und Kettensägen im Wert von ca. 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Schwaförden - Mit Abbieger kollidiert

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer und eine 63-jährige Pkw-Fahrerin befuhren am Montagmittag gegen 12.00 Uhr hintereinander die Scholer Straße in Richtung B 61. Als der 68-Jährige nach links abbiegen wollte, dachte die nachfolgende 63-jährige Fahrerin, der vor ihr fahrende biegt nach rechts ab und setzt zum Überholen an. Beide Pkw kollidieren, wobei der 68-Jährige leicht verletzt wird. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 15000 Euro.

