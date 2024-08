Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 11.08.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

In Sulingen, Am Bahnhof 1, kam es am 10.08.2024 im Zeitraum von 09:00 bis 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den abgestellten Pkw VW des 52jährigen Sulinger Geschädigten. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen zum Verkehrsunfallgeschehen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

