POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.08.2024

Vermisster wohlbehalten wieder aufgetaucht

Der seit Dienstag, dem 06.08.2024 vermisst gemeldete 73-jähriger Mann aus Syke konnte wohlbehalten in Hamburg angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die nach einem Presseaufruf eingegangenen Hinweise.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin in Uenzen

Am Freitagnachmittag ist es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Burchhausen-Vilsen / Uenzen gekommen. Ein 46-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wollte von einer Nebenstraße auf die Uenzer Dorfstraße fahren und hat hierbei das Motorrad einer 36-jährigen Bremerin übersehen, die die Uenzer Dorfstraße in Richtung Bruchhausen-Vilsen befahren habe. Es kam zur Kollision, wobei die 36-jährige von ihrem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie habe durch den Unfall schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Schadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

