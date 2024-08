Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Unfallflucht und Pkw gerät in Brand - Sulingen, Vorfahrt missachtet ---

Weyhe - Pkw beschädigt und geflüchtet

Auf dem Parkplatz der Zentralsportanlage in Weyhe, Im Bruch, ist am Donnerstagabend zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr ein Pkw VW ID5 beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Vermutlich bei Ein- oder Ausparken muss der Unbekannte gegen den VW ID5 geraten sein. Am VW entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Pkw in Brand geraten

Die Feuerwehr verhinderte in Erichshof das Übergreifen eines Feuers vom Pkw auf einen Carport. Gegen 22.35 Uhr am Donnerstagabend geriet ein Pkw Daimler Benz in der Straße An den Runken in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Pkw und am Carport entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Beim Einbiegen von der Barenburger Straße auf die Bundesstraße 214 ist eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Pkw eines 68-jährigen Fahrers kollidiert. Die 26-Jährige achtete am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr beim Einbiegen nicht auf den Pkw des 68-Jährigen, der auf der B 214 in Richtung Diepholz fuhr. Beide kollidierten, blieben aber unverletzt. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 8500 Euro.

