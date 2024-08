Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Gewitterfront und Starkregen sorgt für Schäden - Eydelstedt, Schwerer Arbeitsunfall ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Gewitter und Starkregen

Am Mittwochnachmittag zog eine Gewitterfront mit Starkregen über den Landkreis Diepholz hinweg. Vollgelaufene Keller und Unterführungen, umgestürzte Bäume und Straßen unter Wasser waren die Folgen des Starkregens. Ein Baum fiel auf die Bahngleise, so daß die Bahnstrecke Bremen - Osnabrück eine Zeit lang unterbrochen war. In Syke-Barrien war das Wasser durch die Decke in einen Verbrauchermarkt gelaufen. Durch Arbeiten war das Dach des Marktes teilweise offen. Der Starkregen lief durch die Dämmung in den Markt und ließ dabei einige Deckenplatten herunterfallen. Die Mitarbeiter hatten bereits vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei die Kunden und sich selbst aus dem Markt in Sicherheit gebracht.

Nach einiger Zeit beruhigte sich die Lage wieder. Das Wasser aus den Straßen und Unterführungen war abgelaufen und die vollgelaufenen Keller und Unterführungen wurden nach und nach von der Feuerwehr leergepumpt.

Eydelstedt - Schwerer Arbeitsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Firma in Eydelstedt, Zum Gewerbepark, bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der 22-Jährige war mit der Montage einer Lkw-Reifendecke beschäftigt, als sich plötzlich explosionsartig die Reifendecke löste. Die Felge traf den Mitarbeiter und verletzte ihn schwer an den Beinen. Ein Notarzt und der Rettungsdienst versorgten den schwerverletzten 22-Jährigen zunächst. Er wurde später mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Mitarbeiter erlitt ein Knalltrauma und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Gewerbeaufsichtsamt hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalles aufgenommen.

Rehden - Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Danziger Straße / Am Fahlenkamp kollidierten am Mittwochabend gegen 19.55 Uhr zwei Pkw. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer hatte an der Einmündung die Vorfahrt einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin übersehen und beide Pkw waren kollidiert. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt jedoch ca. 11000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Marie-Hackfeld-Straße wurde am Mittwoch ein Pkw VW-Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Golf war in der Zeit von 10.40 Uhr bis 11.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Er Unbekannte muss beim Ein- oder Ausparken den Pkw beschädigt haben. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel 04214 / 971680, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell