Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - Syke, Pkw Insassen flüchten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Unbekannter setzt Mülltonnen in Brand

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Stadtgebiet Diepholz insgesamt drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, so dass es zu keinen größeren Schäden kam. Gegen 00.15 Uhr wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Lüderstraße eine Restmülltonne angezündet. Knapp eine halbe Stunde später gegen 00.45 Uhr war es eine Altpapiertonne in der Von-Hünefeld-Straße. Gegen 02.00 Uhr wurde dann ein Müllcontainer in der Moorstraße in Brand gesetzt. Das Feuer griff hier auf einen Holzüberstand über, konnte aber von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Barnstorf - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 15. Juni 2024 in Barnstorf konnte die Polizei u.a. mehrere Fahrräder, oder auch halbe Fahrräder sicherstellen. Ein Fahrrad konnte zwischenzeitlich an den Eigentümer zurückgegeben werden. Für das blaue Herren-MTB (Foto) dagegen konnte der Eigentümer noch nicht ausfindig gemacht werden. Auch das halbe Fahrrad (Foto) konnte noch nicht zugeordnet werden. Wer eins der Fahrräder wieder erkennt, wird gebeten sich bei der Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, zu melden.

Sulingen - Mit Abbieger kollidiert

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montagmorgen gegen 09.35 Uhr von der Friedrich-Tietjen-Straße nach links in die Bassumer Straße einbiegen. Hierzu ordnete er sich an der Einmündung zu weit nach links ein und kollidierte mit dem Pkw eines 28-jährigen Fahrers. Dieser wollte von der Bassumer Straße nach rechts in die Friedrich-Tietjen-Straße abbiegen. Bei der Kollision beider Pkw wurde niemand verletzt. Der Schaden jedoch beträgt ca. 11000 Euro.

Bassum - Kradfahrer stürzt

In der Eschenhäuser Straße ist am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Krad gestürzt und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war beim Durchfahren einer Rechtskurve gestürzt. Das Krad rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine 53-jährige Frau und ein17-Jähriger im Pkw erlitten leicht Verletzungen. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Bassum - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gegen 06.45 Uhr am heutigen Morgen befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander auf der B 51 Richtung Bremen. Im Bereich Döhren überholte ein schwarzer Mercedes Kombi mehrere Fahrzeuge und scherte dann abrupt, vermutlich wegen Gegenverkehr, wieder ein. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten stark abbremsen. Ein 34-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht stark genug abbremsen und fuhr auf den Pkw vor, ein 26-jähriger Fahrer, auf und schob diesen auf den Pkw eines 55-jährigen Fahrers. Der 34-Jährige und der 26-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi (Kennzeichen vermutlich DH - SM) setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet den Fahrer des Mercedes und auch Zeugen des Unfalles, sich unter der Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Syke - Sachbeschädigungen am Kindergarten

Unbekannte haben im Laufe des letzten Wochenendes ein Gartenhäuschen des Kindergartens in der Königstraße in Heiligenfelde aufgebrochen. Das Spielzeug aus dem Häuschen verteilten die Unbekannten im Garten. Das Gartenhäuschen wurde stark beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Pkw stoppt und Insasse flüchten

In der Nacht zum Dienstag gegen 02.00 Uhr führte eine zivile Polizeistreife in der Hannoverschen Straße in Heiligenfeld eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Als ein Pkw Ford Mondeo mit mehreren Personen besetzt an ihnen vorbeifuhr, entschlossen sich die Polizisten den Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Dazu kommen sie aber nicht mehr, denn der Fahrer fuhr nach rechts von der Straße in das Gleisbett der Kleinbahn und stoppte. Aus dem Pkw flüchteten mindestens zwei Personen zu Fuß in die Dunkelheit. Eine Fahndung nach den Geflüchteten, auch mit mehreren Streifenwagen und einer Drohne der Feuerwehr blieb erfolglos. Im Pkw fand die Polizei Werkzeuge und diverse Kisten mit Baumaschinen. Da zu vermuten ist, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen, stellte die Polizei den Pkw samt Inhalt für weitere Ermittlungen sicher.

