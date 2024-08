Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Radfahrerin leicht verletzt - Diepholz, Eigentümer eines Fahrrades gesucht ---

Diepholz (ots)

Syke - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.15 Uhr an der Parkplatzausfahrt Waldfriedhof / Herrlichkeit (Bundestraße 6) wurde eine 17-jährige Radfahrerin verletzt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Parkplatz auf die Straße Herrlichkeit einfahren. Sie übersah dabei die Radfahrerin, die den Radweg an der Herrlichkeit Richtung Barrien befuhr. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr geriet, aus noch ungeklärter Ursache, ein 66-jähriger Pkw-Fahrer auf der Barrier Straße (Bundesstraße 6) in den Gegenverkehr und kollidierte mit drei Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Der 66-Jährige befuhr die B 6 in Richtung Barrien, als er nach links in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte, zum Glück nicht frontal, mit drei entgegenkommenden Pkw. Der 66-Jährige, ein 12-jähriger Mitfahrer in einem Pkw, ein 53-jähriger Fahrer und eine 28-jährige Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Abtransport der Fahrzeuge teilweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der gesamte Schaden beträgt ca. 23000 Euro.

Diepholz - Polizei sucht Fahrrad Eigentümer

Bei der Polizei Diepholz wurde in den letzten Tagen ein Fundfahrrad abgegeben. Ein Anwohner hatte das Rad bei sich in der Lüderstraße hinter einer Hecke im Garten gefunden. Den Eigentümer konnte die Polizei bislang nicht ausfindig machen. Das Fundfahrrad ist ein gelbes, 24er Mountainbike (Foto). Wer das MTB wiedererkennt, wird gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel 056441 / 9710, zu melden.

