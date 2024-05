Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall/ Weißbach/ Forchtenberg: Gaststättenkontrollen mit Zoll, Landratsamt und Ordunungsamt

Zusammen mit dem Hauptzollamt Heilbronn, dem Ordnungsamt, der Gaststättenbehörde des Landratsamtes Hohenlohekreis sowie dem ebenfalls dort angesiedelten Veterinäramt führte der Polizeiposten Niedernhall und die Abteilung Gewerbe/ Umwelt am Donnerstag im mittleren Kochertal Gaststättenkontrollen durch. Insgesamt wurden sieben Gaststätten und Spielhallen in Niedernhall, Weißbach und Forchtenberg überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass in zwei Lokalen die Arbeitsstunden des Personals nicht richtig aufgezeichnet wurden. In zwei Fällen wurde Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut. Es wurden außerdem jeweils zwei Verstöße im Bereich der Außenbewirtschaftung und in Bezug auf den Glücksspielstaatsvertrag zur Anzeige gebracht. Mehrere gaststättenrechtliche Verstöße in den Bereichen Raucherschutz, Preisaushang und Warnmelder wurden ebenfalls angezeigt. In zwei Gaststätten wurden zusätzlich hygienische Mängel beanstandet.

