Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Mann von Hund gebissen

Am Vatertag wurde in Wertheim-Bestenheid ein 63-Jähriger von einem Hund angegriffen. Der Mann saß zwischen 17 und 18 Uhr an der Mainspitze beim Mainhafen Bestenheid in der Nähe eines Biergartens. Plötzlich kam ein etwa kniehoher Mischlingshund auf ihn zugerannt und biss den Mann, so dass dieser mit seinem Stuhl zu Boden stürzte. Weitere Bissattacken des Hundes folgten, bis dieser von dem Mann abließ und in Richtung des Biergartens rannte. Der Mann musste seine zahlreichen Bisswunden in einem Krankenhaus versorgen lassen. Personen, die Hinweise auf den Vorfall oder das Tier geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell