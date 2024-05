Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Körperverletzung an Saarlandkreisel

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht Zeugen, nachdem es am vergangenen Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Saarlandkreisel kam. Ein 51-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi Q7 auf der Saarlandstraße von Heilbronn kommend in Richtung Frankenbach unterwegs. Am Saarlandkreisel musste er aufgrund der Rot zeigenden Ampel anhalten. Hierbei kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Konflikt. Eine Frau stieg wohl aus einem silbernen Opel aus, trat an das Fahrzeug des 51-Jährigen heran und klopfte an dessen Scheibe. Als der Audi-Fahrer ausstieg lief die Frau zurück zum Opel und ihr Beifahrer stieg aus. Dieser soll den 51-Jährigen körperlich angegriffen und ihm mehrere Schürfwunden zugefügt sowie zwei Eckzähne abgebrochen haben. Die Körperverletzung wurde wohl von weiteren Personen beobachtet, die auch eingriffen. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden diese Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74770 bei der Polizei Heilbronn-Böckingen zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Güglingen: Mann mit Axt bedroht

Weil er einen Falschparker auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, wurde ein 56-Jähriger am Dienstagnachmittag mit einer Axt bedroht. Der Lenker eines VW Golfs fuhr gegen 12.30 Uhr auf den Lehrerparkplatz einer Schule am Wilhelm-Arnold-Platz in Güglingen. Dort parkte er sein Fahrzeug auf einem Fluchtweg und stieg aus. Dies wurde vom 56-Jährigen beobachtet, der sich nur wenige Meter entfernt aufhielt. Er sprach den Falschparker an und teilte mit, dass er dort nicht parken dürfe. Daraufhin beleidigte der Golf-Fahrer ihn unvermittelt und schrie herum. Nach den Beleidigungen lief der Mann zu seinem Pkw zurück und holte einen Gegenstand, der aussah wie eine Axt und vorne mit Leder eingebunden war, aus seinem Golf. Er bedrohte den 56-Jährigen weiterhin verbal, blieb aber einige Meter vor ihm stehen. Der 56-Jährige entfernte sich daraufhin. Wenig später kam ein junger Mann von der Schule und stieg in den Golf, woraufhin beide davonfuhren. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Golf-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6507 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

Nordheim: Einbruch in Jugendhaus

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Jugendhaus in Nordheim ein. Der oder die unbekannten Täter warfen einen Stein durch ein Fenster des Gebäudes in der Lauffener Straße und gelangten dadurch ins Innere. Dort wurden verschiedene Schränke geöffnet, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Neckarsulm: Unfall an der roten Ampel

Schäden in Höhe von fast 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag in Neckarsulm. Ein 34-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr in seinem BMW auf der NSU-Straße. Vermutlich übersah der Mann eine rote Ampel und die davorstehenden Fahrzeuge, sodass er auf einen wartenden VW auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorhaltenden Skoda geschoben, der wiederum auf den davorstehenden BMW prallte. Die Fahrer aller vier Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bad Rappenau: Wahlplakat angezündet

In der Bonfelder Straße in Bad Rappenau zündeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen ein Wahlplakat an. Der oder die Täter setzten das Plakat, das durch die Flammen vollständig zerstört wurde, gegen 3.30 Uhr in Brand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell