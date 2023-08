FW Rheingau-Taunus: Weltkriegsbomben bei Rüdesheim erneut erfolgreich entschärft

Rüdesheim am Rhein (ots) - Die vier britischen und amerikanischen Weltkriegsbomben, die am Dienstag bei Sondierungsarbeiten im Niederwald bei Rüdesheim gefunden wurden, konnten am Abend um 19:30 Uhr erfolgreich entschärft werden. Die Entschärfung endete mit der Sprengung des Zünders der letzten Bombe. Für die Entschärfung musst ein Radius von 750m gesperrt ...

