Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Kind angefahren und geflüchtet - Stuhr, Zigaretten Automat gesprengt - Sulingen, Polizei sucht Eigentümer ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Kind angefahren und geflüchtet

Ein 11-jähriges Kind wurde am Samstag in der Steller Straße von einem Unbekannten auf einem E-Scooter angefahren und leicht verletzt. Das Kind fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Steller Straße, als vom Verbrauchermarkt Parkplatz Rewe ein Unbekannter mit einem E-Scooter auf die Straße fuhr. Der Unbekannte kollidierte mit dem Kind auf dem Fahrrad. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Kind wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend an die Eltern übergeben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Plakat in Brand gesteckt

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr in der Herrlichkeit ein Wahlplakat angezündet und zerstört. Das Plakat hing in ca. drei Meter Höhe an einer Straßenlaterne. Zeugen beobachteten mehrere zu Fuß flüchtende Täter. Die Feuerwehr löschte die Plakatüberreste. Die Polizei konnte im Nahbereich drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahre antreffen. Ob sie für die Sachbeschädigung in Frage kommen, müssen weitere Ermittlungen der Polizei klären. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr-Varrel - Automat gesprengt

Ein Anwohner beobachtete in der Nacht zum Sonntag in der Mecklenburger Straße zwei Unbekannte, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und ihn sprengten. Sie nahmen einige Schachteln Zigaretten aus dem Automaten und verstauten sie in einer Tasche. Durch die Explosion wurde ein in der Nähe stehender Pkw beschädigt. Als der Anwohner sich zu erkennen gab, flüchteten die Zwei zu Fuß und ließen die Tasche zurück. Die von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei fand in der Tasche mehrere persönliche Gegenstände und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Wem gehört das Diebesgut? (Fotos)

Am Sonntag hat die Polizei in der Stadt Sulingen bei einer Kontrolle ein schwarzes Samsung Handy und eine JBL Lautsprecherbox sichergestellt. Da es sich höchstwahrscheinlich um Diebesgut handelt, bittet die Polizei um Mithilfe, um den Eigentümer zu ermitteln. Wer das Handy oder die Lautsprecherbox wiedererkennt, wird gebeten sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell