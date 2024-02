Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in geparkte Fahrzeuge

Greiz (ots)

In der Nacht vom 23.02.24 zum 24.02.24 drangen unbekannte Täter in zwei in der Greizer, Dr. Otto Nuschke Str. abgestellte Fahrzeuge ein. Bei einem Pkw Audi und einem Mercedes Vito wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Es wurden 2 VR-Brillen und Elektrowerkzeuge entwendet. Bei dem Audi wurden zudem die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Greiz unter 03661/6210 Aktenzeichen ST/0050236/2024.

