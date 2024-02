LPI-G: Alkohol am Steuer

Gera (ots) - Zu einem professionell vorbereiteten und durchgeführten Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht vom Samstag zu Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr in Bad Köstritz, Bahnhofstraße. Unbekannte Täter stiegen in einen Supermarkt ein und entwendeten aus einem Tresor einen hohen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem Bereich um die benannte Tatzeit Auffälligkeiten, wie verdächtige Fahrzeuge und ...

