Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte sprühen Graffiti an Hausfassaden in der Kanzleistraße (22.06.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte Sprayer haben in der Nacht auf Samstag Hauswände in der Kanzleistraße beschmiert. Gegen 2 Uhr sprühten die Täter mehrere Zahlen und Buchstaben an die Fassade der Gebäude 11 und 9 und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zu den beiden flüchtenden Sprayern ist lediglich bekannt, dass sie beide weiße T-Shirts und einer ein rotes Kopftuch trugen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell