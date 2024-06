Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6174, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt (23.06.2024)

Bodman-Ludwigshafen, K6174 (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bodman-Ludwigshafen und Bonndorf gestürzt und haben dabei Verletzungen erlitten. Ein 22-Jähriger fuhr mit einer Honda Crosstourer in Begleitung einer ebenfalls 22 Jahre jungen Sozia auf der Bergstraße in Richtung Bodman-Ludwigshafen. Aus unbekannter Ursache kamen die beiden zu Fall und rutschten über die Fahrbahn in den Grünstreifen. Die 22-Jährige verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Den Fahrer brachte ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

