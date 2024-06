Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Notrufsäule eines Waschplatzes in der Hafenstraße - Polizei bittet um Hinweise (23.06.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag eine Notrufsäule in der Hafenstraße beschädigt. Gegen 2 Uhr löste der Alarm der Säule am Waschplatz aus, nachdem Unbekannte diese mutwillig aus der Halterung rissen und anschließend ins Wasser warfen. Aufgrund des erforderlichen Kraftaufwands müssen dabei mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell