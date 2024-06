Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW-Brand im Parkhaus führt zu Verkehrssperrungen und unerwartetem Fund

Hamm-Mitte (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag, 17. Juni, gegen 15.55 Uhr, im ersten Obergeschoss eines Parkhauses an der Poststraße ein PKW in Brand geraten. Durch den Brand gab es eine sichtbare Rauchentwicklung. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die unter dem Parkhaus gelegenen Geschäftsräume geräumt. Rund um den Einsatzort wurden die Straßen für den Fahrzeug-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt. Die Verkehrsableitungen wurden gegen 16.55 Uhr aufgehoben. Durch die Hitzeentwicklung und Verrußung wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Einen unerwarteten Fund gab es bei der Überprüfung dieser Fahrzeuge. Es wurde festgestellt, dass ein PKW als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet. In dem Parkhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. An dem Parkhaus entstand geringer Gebaüdeschaden. Nach erster Schätzung liegt die Schadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fa)

