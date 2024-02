Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Am Montag verursachte ein 19-Jähriger einen Verkehrsunfall in Ertingen unter Drogeneinfluss.

Der Mercedes-Fahrer fuhr in der Riedlinger Straße in Richtung Tankstelle. Kurz vor der Einmündung Steigstraße fuhr er ungebremst auf ein geparktes Auto auf. Das stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der Ford Kuga wurde durch den Aufprall einige Meter nach vorne geschoben. Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizei der Verdacht, dass der Verursacher sein Fahrzeug wohl unter Drogeneinfluss führte. Ein Urintest bestätigte dies. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Die Polizei Riedlingen untersagte dem 19-jährigen Mercedes-Fahrer die Weiterfahrt. Am Mercedes entstand ein Schaden von circa 12.000 EUR, am Ford schätzt die Polizei den Schaden auf 15.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

