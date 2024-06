Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6175, Lkr. Konstanz) 42-Jähriger bei Unfall auf der K6175 schwer verletzt (23.06.2024)

Hohenfels, K6175 (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6175 zwischen Sentenhart und Liggersdorf am Sonntagnachmittag. Ein 42-jähriger Skodafahrer war gegen 17 Uhr auf der K6175 von Sentenhart in Richtung Liggersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, überfuhr mehrere Baumstümpfe woraufhin sich das Auto überschlug und schließlich auf der Seite im Gestrüpp neben der Fahrbahn liegenblieb. Um den schwer verletzten Mann aus dem Skoda zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach entfernen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 42-Jährigen anschließend in eine Klinik. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

