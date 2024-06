Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer bei Unfall auf der Hauptstraße verletzt (23.06.2024)

Gaienhofen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wiesenstraße/Hauptstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin war auf der Wiesenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt sie zunächst an, um ein Auto passieren zu lassen. Anschließen fuhr sie los und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 35 Jahre alten Rennradfahrer, der einen Zusammenstoß trotz des Versuchs Auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Beide Radler stürzten und verletzten sich. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

