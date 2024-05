Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt: Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am 30.04.2024, gg. 16:00 Uhr wollte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer vom Parkplatz "Wiidewiible" an der B31, Höhe Neustadt-Mitte, auf die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen auffahren und beachtete hierbei nicht den in selber Fahrtrichtung ordnungsgemäß fahrenden 50-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision mit dem einfahrenden Pkw nicht mehr vermeiden, worauf er auf das Fahrzeugheck auffuhr. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug löste der Airbag des Pkws aus, wobei die Beifahrerin im Fahrzeug im Brust- und Halsbereich Schmerzen verspürte. Der Fahrzeugverkehr wurde im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme über den gegenüberliegenden Parkplatz "Bosseharzer" geleitet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw des 50-Jährigen wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.

