POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 19. - 21.04.2024

Samtgemeinde Bothel

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag kam es in Kirchwalsede, in der Straße "Zum Loh" zu einem Einbruch in einen Schuppen, aus dem in der Folge u.a. zwei E-Bikes der Marke Stevens entwendet wurden. Weiterhin konnten die Diebe auch von diversen Werkzeugen nicht die Finger lassen und nahmen sie ebenfalls mit. Es ist zu vermuten, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sind. Für Hinweise melden sie sich bitte bei der Polizei in Rotenburg unter 04261/9470

Stadt Rotenburg

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 14.20 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich ein Kleintransporter oder zumindest ein etwas größeres Fahrzeug hat beim Rangieren aus einer Parklücke einen grauen Ford Puma an der vorderen rechten Seite beschädigt und sich danach entfernt. Dem Schaden nach zu urteilen müsste der oder die Fahrerin die Kollision bemerkt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Richtung in Verbindung zu setzen.

