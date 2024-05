POL-FR: Bernau: Motorradfahrer kommt mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 14:00 Uhr, hat sich in Schopfheim in der Hauptstraße eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Die 20-jährige hatte nach Beendigung ihrer Fahrprüfung das Motorrad abstellen wollen. Dabei fiel sie mitsamt der Maschine um und zog sich eine Beinverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein ...

