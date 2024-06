POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Salemer Weg - schwarzen VW Golf beschädigt (22.06.2024)

Gaienhofen (ots) - Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wiesenstraße/Hauptstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin war auf der Wiesenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt sie zunächst an, um ein Auto passieren zu lassen. ...

