POL-DH: Sulingen - PKW kollidiert mit Triebwagen; Syke - Versuchter Einbruch; Weyhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht; Stuhr - Strohballen gerät in Brand

Sulingen - PKW kollidiert mit Triebwagen

Am 14.08.2024 um 10.45 Uhr kam es an einem Bahnübergang in Sulingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Triebwagen und einem Mercedes Vito. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte an einem befahrbaren Feldweg einen Bahnübergang zu überqueren und übersah hierbei den kreuzenden Triebwagen. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls mit dem Triebwagen in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der 35-jährige Vito-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Syke - Versuchter Einbruch

Am 13.08.2024 um 23.30 Uhr versuchten Unbekannte eine Tür zu einem Fitnessstudio im Hachedamm aufzuhebeln. Als hierdurch der Alarm ausgelöst wurde flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Syke, Tel.: 04242/9690 entgegen.

Weyhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 07.35 Uhr ist ein 10-jähriges Kind aus Weyhe mit seinem Fahrrad im Schlehenkamp bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 10-jährige beabsichtigte aus einer Sackgasse nach rechts auf den Schlehenkamp abzubiegen und wurde hierbei von einem entgegenkommenden PKW geschnitten. Das Kind stürzte mit dem Rad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, zu melden.

Stuhr - Strohballen gerät in Brand

Am Mittwoch kam es gegen 09.30 Uhr zu einem Brand eines Strohballens auf einem Feld in der Siekstraße in Groß Mackenstedt. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer Selbstentzündung des Strohballens auszugehen. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Stuhr Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am 14.08.2024 ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heiligenroder Straße / Wildeshauser Straße mit Personenschaden. Eine 65-jährige Kirchseelterin befuhr zum Unfallzeitpunkt die Wildeshauser Straße und beabsichtige den Kreuzungsbereich mit ihrem Kia in Fahrtrichtung Kirchseelte zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links querenden BMW eines 68-jährigen Bremers. Zwei Fahrzeuginsassen im Kia und der Fahrzeugführer des BMW wurden leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

