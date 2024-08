Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - 29-Jähriger verursacht Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss; Syke - Wahlplakate in Brand gesetzt - Täter gefasst; Sulingen - Mehrere Diebstähle auf Festivalgelände

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Donnerstag, 15.08.24, zwischen 13:57 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz, gegenüber des "Jugendcafes Freiraum" am Müntepark rückwärts eingeparkter, schwarzer Pkw VW Polo, durch bislang unbekannte Verursacher sowohl an der Fahrerseite als auch an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden dürfte beim Öffnen der jeweiligen Fahrzeugtüren gegen das Fahrzeug des Geschädigten verursacht worden sein und wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen die im genannten Zeitraum möglicherweise Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter Telefon, 05441-9710, in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Mehrere Diebstähle auf Festivalgelände

In der Zeit vom 14.08.24-15.08.24 kam es auf dem Festivalgelände des "Reload Festival", hier auf dem Campingplatz/der Campinganlage, zu mehreren Diebstählen aus Zelten und Campern. Unbekannte entwendeten dort gezielt Geldbörsen und Bargeld der Festivalbesucher, während diese schliefen oder auch kurzzeitig abwesend waren. Zeugen, die Hinweise zu den Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen, Tel.: 04271/9490, in Verbindung zu setzten.

Syke - 29-Jähriger verursacht Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am 15.08.2024, gegen 20.15 Uhr, ereignete sich auf der Leester Straße, Höhe des Einmündungsbereiches Ristedter Kirchweg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Smart die Leester Straße und geriet in einer Rechtskurve vor dem Einmündungsbereich Ristedter Kirchweg mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden PKW Audi eines 51-Jährigen zusammen. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der 29-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte darüber hinaus ermittelt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zwei Insassen im Audi und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Schwarme - Unfall mit Kleinbus

Am 15.08.24 kam es gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schwarme unter Beteiligung eines Kleinbusses bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 34-Fahrer eines Mercedes Vito die Hoyaer Straße, wo er auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Vito musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Syke - Wahlplakate in Brand gesetzt - Täter gefasst

Am Mittwochabend wurden gegen 23.00 Uhr in Syke in der Bremer Straße und in der Barrier Straße Wahlplakate in Brand gesetzt. Im Zuge einer Befragung einer aufmerksamen Zeugin konnten Hinweise auf eine 4-köpfige Gruppe erlangt werden, die sich zuvor an einem der Tatorte aufgehalten hat. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei schließlich insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren feststellen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Polizei in Diepholz. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 05441/971-0 zu melden.

Stuhr, Einbruch in Physiopraxis

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Physiopraxis in der Bremer Straße eingebrochen. In der Zeit von Mittwoch 14.0824, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 15.08.24, 08.10 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Praxis, indem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Erlangt wurde Bargeld. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatorts geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0421/8066-0 mit der Polizei in Weyhe in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell