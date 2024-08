Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 18.08.24

Diepholz (ots)

Diepholz - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen Am 17.08.24 kam es gegen Mittag im Bereich der Möldersstraße in Diepholz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach einer Eskalation von zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Familien kam es schließlich zu gegenseitigen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen, u.a. auch Glasbruch an einer anliegenden Wohnung. Nach Einschreiten der Polizei konnten die Streitparteien getrennt werden und es wurden Platzverweise ausgesprochen. Gegen die Beteiligten wurden entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Barnstorf - Einbruch in Wohnwagen und Sachbeschädigung durch Graffiti Am 17.08.24 ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Einbruchsdelikt in der Schlingstraße. Dort war ein 22-jähriger Mann aus Bremen in einen Wohnwagen eingebrochen. Die Tat wurde durch die Besitzer des Fahrzeugs bemerkt und es gelang diesen, den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im weiteren Verlauf konnten bei dem Festgenommenen noch zwei gestohlene Mobiltelefone aus anderen Taten aufgefunden werden. Zudem ist der Mann dringend verdächtig, im Ortsgebiet von Barnstorf zuvor mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen zu haben.

Wagenfeld - Verkehrsunfall vor Einkaufszentrum Am 17.08.24 gegen 10:33 Uhr kam auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufszentrums am Sparkassenweg in Wagenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die beiden Beteiligten, eine 52-jährige Wagenfelderin und ein 57-jähriger Mann aus Stemwede, stießen beim Rückwärtsausparken zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brockum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person / Unfallverursacher ohne Führerschein und unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln Am Sonntag, um 09:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Brockum. Ein 38-jähriger Mann aus Diepholz befuhr mit einem Pkw den Dönkenweg in Richtung Zur Sette. An der Einmündung zu der Vorfahrtsstraße übersah er einen von rechts kommenden, 25-jährigen Pedelec-Fahrer, der in Richtung Rahdener Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 25-jährige Mann aus Stemwede stürzte und sich leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem schien der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Barenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Am frühen Sonntagmorgen, den 18.08.2024, gegen 01:40 Uhr, befuhr eine 65-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Straße Alter Damm in Barenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin, sowie ihr 69-jähriger Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Da der Pkw auf Grund der Kollision jedoch auf die Fahrzeugseite kippte, mussten die Fahrzeuginsassen durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell