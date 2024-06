Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht nach Zeugen und/oder Hinweisgebern zu einer Brandstiftung, die sich am Samstag den 15.06.2024 gegen 00:40 Uhr neben dem Edeka-Markt an der Niedernstraße in Stadthagen ereignete.

Eine bislang unbekannte Person setzte eine auf einem Fahrrad liegende Hose in Brand.

Der Brand konnte durch Zeugen und die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Fahrrad.

Der Eigentümer des grünen Damenrads ist bislang nicht bekannt.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

